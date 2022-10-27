«Новомет» ввел в эксплуатацию производство нефтепогружного кабеля
Цех, укомплектованный современными автоматизированными производственными линиями, заработал в штатном режиме.
Ввод собственного производства высокотемпературного бронированного нефтепогружного кабеля позволит снизить себестоимость конечной продукции, уменьшить сроки производства и гарантировать ее своевременную отгрузку заказчику.
Подготовка к реализации проекта стартовала в 2018 году. Возведение цеха велось с нуля, параллельно шел процесс создания инфраструктуры — строительство подъездных путей, подключение газа и электричества. В прошлом году специалисты «Новомета» провели пусконаладочные работы производства. Сейчас ведется отработка технологии, оборудование выводится на проектные мощности.
Новая разработка пермских промышленников будет использоваться в осложненных скважинах, при высоких температурах, в воде и в условиях высокого содержания сероводорода. Среди областей применения кабеля — механизированная добыча нефти, закачка воды в пласт и внутрискважинная перекачка, эксплуатация шельфовых месторождений, водозаборные и геотермальные скважины.
На первом этапе планируется выпускать 180 км кабеля в месяц, в дальнейшем объем увеличат в два раза. Более 70% продукции нового цеха будет поставляться на зарубежные рынки.
СПРАВКА
Группа компаний «Новомет» — один из крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления. Стратегия предприятия направлена на создание и серийное производство оборудования для осложненных условий эксплуатации. Предприятие не только создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, но и занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.
Технологии «Новомет» позволяют нефтедобывающим компаниям решать проблемы, связанные со снижением коэффициента извлечения нефти (КИН) и ростом доли трудноизвлекаемых запасов. Повышенное содержание попутного газа, большое количество механических примесей, высокая температура в скважине, обводнение, отложение солей, высоковязкие нефти — вот неполный перечень осложнений, с которыми справляются технологии «Новомета».
РОСНАНО является акционером АО «Новомет-Пермь» с 2011 года.
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