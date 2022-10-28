В Тюмени открылся теннисный центр «Лидер»

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В Тюмени на ул. Народной, 72 открыли теннисный центр «ЛИДЕР» площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Это один из крупных инвестпроектов региона. Центр вмещает 24 корта, соответствующих стандартам международной федерации тенниса. Примерная посещаемость — 1 500 человек в день. На территории также есть фитнес-зал, зал для проведения групповых занятий.

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