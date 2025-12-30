Ледовый спортивный комплекс «Водник» открыли в Тюмени
Ледовый спортивный комплекс «Водник» открыли на ул. Судоремонтной в Тюмени 29 декабря. В современном объекте предусмотрено все необходимое для юных и взрослых спортсменов, а также инвалидов. Площадь здания ледового спорткомплекса «Водник» составляет 5,6 тыс. кв. м, арена вмещает более 100 человек. Примечательно, что на кровле административных корпусов применена инновационная ПВХ-мембрана. Все материалы для строительства произведены предприятиями Тюменской области. Ледовый каток построен по типовому проекту, в прошлом декабре такой-же каток «Рубиновец» начал работать на ул. Народной.
