Центр водных видов спорта и отдыха открылся в Тюмени
Центр водных видов спорта для людей разного возраста Sofi Land открыли в Тюмени по ул. Одесская, 1, корпус 1 4 июля. Одноимённая группа компаний вложила в реализацию проекта 403 млн рублей. Работа на объекте шла два года. Центр водных видов спорта появился в здании бывшего пансионата ТЭЦ, который возвели еще в 1980-ых годах. На 1 тыс. 700 кв. м создана вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. В комплексе есть два бассейна, один — 25 метров, другой — 10 на 6 метров для детей и беременных женщин. Целевая аудитория — это дети от четырёх лет и взрослые до 65-70 лет. Кроме бассейнов здесь есть общественная баня семейного формата и уютный ресторан с Русской кухней. Открытие центра водных видов спорта Sofi Land — настоящий подарок к 440-летию Тюмени!
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