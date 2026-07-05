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2 дня назад 1741
lapshin-89 Спортивные объекты

Центр водных видов спорта и отдыха открылся в Тюмени

© t-l.ru

Центр водных видов спорта для людей разного возраста Sofi Land открыли в Тюмени по ул. Одесская, 1, корпус 1 4 июля. Одноимённая группа компаний вложила в реализацию проекта 403 млн рублей. Работа на объекте шла два года. Центр водных видов спорта появился в здании бывшего пансионата ТЭЦ, который возвели еще в 1980-ых годах. На 1 тыс. 700 кв. м создана вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. В комплексе есть два бассейна, один — 25 метров, другой — 10 на 6 метров для детей и беременных женщин. Целевая аудитория — это дети от четырёх лет и взрослые до 65-70 лет. Кроме бассейнов здесь есть общественная баня семейного формата и уютный ресторан с Русской кухней. Открытие центра водных видов спорта Sofi Land — настоящий подарок к 440-летию Тюмени!

© t-l.ru
© t-l.ru

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Источник: t-l.ru

Комментарии 6

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  • Badassgoliath Badassgoliath05.07.26 16:43:22
    Центр водных видов спорта для людей разного возраста Sofi Land открыли в Тюмени по ул. Одесская, 1, корпус 1 4 июля.


    А что, закон о защите русского языка, вступивший в силу в марте, по которому все вывески с названиями должны быть на русском — этому центру не указ?

    #1318833
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski05.07.26 16:46:27

      Если это назва фирмы то она наверное может быть на латыни ??

      #1318834
      • Badassgoliath Badassgoliath05.07.26 16:57:29

        Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
        Полагаю, что тут ни один из перечисленных вариантов не подходит. Фирменные наименования — это не название фирмы. К тому же в заметке написано, что это некая группа компаний sofi land вложила деньги в постройку этого центра. Эти компании ведь не специализируются на постройке бассейнов под соответствующей маркой? Это так спонсоров увековечили. Бассейн же должен называться по-русски. Приделали бы пониже табличку, мол, такая-то группа компаний к юбилею Тюмени.
        Но это меня не удивляет. В Саратове, например, остаются англоязычные вывески на магазинах. Я думаю, что как нередко у нас бывает, закон-то приняли, а наказание за его нарушение принять забыли. Ну или там такой смехотворный штраф, что фирмачам дешевле его платить, чем вывески менять.   

        Отредактировано: Badassgoliath~17:02 05.07.26
        #1318837
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski05.07.26 19:05:15
          Фирменные наименования — это не название фирмы


          Для меня название фирмы это тоже фирменнoe наименование.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~00:00 06.07.26
          #1318843
  • Владимир Козлов Владимир Козлов07.07.26 18:34:33

    Тяжело изжить колониальное мировоззрение, уже на уровне безусловных рефлексов у некоторых. Или кто-то думает, что если название на ихнем то и успех быстрее придёт да полнее будет)))

    #1318959
  • Нет аватара King321407.07.26 19:45:52

    Центр — это круто.
    А вот за использование языка недружественных стран — надо казнить!
    Как минимум — уволить придурков, это придумавших и санкционировавших.

    Отредактировано: King3214~19:46 07.07.26
    #1318969