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Судостроение и судоходство

На площадке «Пелла Стапель» заложили ярусолов проекта 200101

Сегодня 28 октября 2022 года на судостроительной площадке «Пелла Стапель» (Ленинградская область) начато строительство первого ярусолова по проекту 200101. Судно получило название «Капитан Головатюк», заказчик — АО «ЯМСы» (Петропавловск-Камчатский).

«Капитан Головатюк» — первое из четырех судов, которые АО «ЯМСы» (входит в группу Норебо) планирует построить на ООО «Пелла Стапель» (входит в группу Норебо). Судно строится по программе распределения инвестиционных квот для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

«Медиапалуба» опубликовала репортаж о событии, который можно прочитать по ссылке.

На судостроительной площадке «Пелла Стапель» заложили первый ярусолов проекта 200101 для «Норебо»На судостроительной площадке «Пелла Стапель» заложили первый ярусолов проекта 200101 для «Норебо» © paluba.media

Проект 200101 разработан российским конструкторским бюро «Наутик Рус» (Санкт-Петербург) в тесном сотрудничестве со специалистами Норебо. Для России проект 200101 является уникальным, так как он создан практически с нуля отечественными проектантами, в нем реализованы самые современные тенденции судостроения, а также большой опыт ярусного лова заказчика — АО «ЯМСы».

На судостроительной площадке «Пелла Стапель» заложили первый ярусолов проекта 200101 для «Норебо»На судостроительной площадке «Пелла Стапель» заложили первый ярусолов проекта 200101 для «Норебо» © paluba.media

Директор ООО «Пелла Стапель» Павел Косолапов отметил, что верфь планирует построить всю серию из четырех судов в установленные контрактами сроки в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству строительства судов рыбопромыслового флота. «Строительство таких судов — сложная задача, но мы в Норебо готовы к выполнению самых непростых задач», — сказал Павел Косолапов.

Ранее строительство этой серии ярусоловов планировалось на «Северной верфи», но в связи с большой загруженностью предприятия было принято решение о замене судостроительной верфи на ООО «Пелла Стапель».

Посмотреть полный репортаж можно на сайте «Медиапалубы».
Источник: https://paluba.media/

Пелла, Судостроение, Ярусолов, Судно, Верфь, Корабль, Проект 200101, Наутик рус
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.10.2218:32:17

    К этой новости:

    "Пелла-Стапель" планирует сдать средний траулер «Орион» в начале 2023 года

    https://sudostr...osti/37696.html

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:35 28.10.22
    #1255186
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