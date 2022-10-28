«Приводная техника» запустила серийное производство лифтовых лебедок

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Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Компания из столичной ОЭЗ запустила серийное производство лифтовых лебедок. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего это касается сегмента массового жилья.

Лебедка — одно из ключевых устройств в конструкции лифта. Она напрямую влияет на плавность хода кабины, уровень шума и расход электроэнергии. В основе разработки научно-технического центра — электропривод. Благодаря этому лифтовая лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.

«Востребованность такой продукции растет по мере модернизации лифтового хозяйства. Наличие готового решения для отрасли создает условия для активизации работы в этом направлении. Компания обладает достаточным потенциалом для обеспечения российских лифтостроительных компаний высококачественными лебедками», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2023 году научно-технический центр намерен нарастить объемы производства и поставок своих лифтовых лебедок, в том числе в рамках специализированных заказов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории особой экономической зоны столицы, превышает 80 миллиардов рублей. Технополис «Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.