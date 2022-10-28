В московском Кунцево запустили новую линию производства

© static.gazetametro.ru

В 1,5 раза больше продукции выпустит одно из старейших предприятий Москвы «Кунцево-электро» после модернизации — это позволит создать 45 новых рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью.

Две тысячи розеток и переключателей за смену — в новом цеху «Кунцево-электро» основную работу за людей выполняют термопласты-автоматы, пришедшие на смену советской технике. За несколько секунд полимер расплавляется, перемалывается шнеком, как в мясорубке, и получившаяся однородная масса «шприцем» выдавливается в пресс-формы. Автоматы программируются прямо на месте — в них встроены «компьютеры» с сенсорным экраном. Операторам остаётся всего лишь устанавливать заготовки, собирать получившиеся из них детали и контролировать процесс.

Поднять предприятие до мировых стандартов помогла своевременная помощь московских властей.

— В 2020 году город оказал предприятию финансовую поддержку, — рассказывает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. — Полученные средства компания направила на расширение производственных мощностей, что позволит значительно увеличить объём производства.

Директор «Кунцево-электро» Валерий Моложаев надеется, что начиная с ноября предприятие будет производить продукции на двадцать — двадцать пять миллионов рублей в месяц.

— В будущем мы планируем производить и больше, — рассказывает Валерий Александрович. — Наша продукция пользуется спросом, в том числе и из-за своей долговечности — менее 10 лет наши выключатели не «живут».

Ещё один из плюсов данной продукции — качественная сборка. Удивительно, но большинство сборщиков — люди с ограничениями по здоровью.

— У нас работают инвалиды по зрению, с проблемами слуха, детским церебральным параличом, есть из психоневрологического диспансера. Они всё умеют и даже собирают всё быстрее, чем любой зрячий человек, — объясняет Моложаев.

От ста до трёхсот розеток за смену — вот привычная выработка сборщиков «Кунцево-электро». Президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин подчёркивает, что людям с ограничениями по зрению удаётся создавать конкурентную продукцию.

— Только представьте, каково это — обучить человека, например, который на девяносто пять процентов ничего не видит. Но эти люди достойно выполняют любые свои задания. Мы не боимся монотонной работы.

После запуска новой линии на «литейке» появится больше работы и для инвалидов. Сипкин отмечает, как это важно: «Это большой социальный проект для людей». Его слова подтверждает и Александр Надозирный, начальник отдела реабилитации «Кунцево-электро»:

— Мы не просто трудоустраиваем людей с ограничениями по здоровью, но и помогаем им освоиться. Чтобы научиться быстро собирать нашу продукцию, обычно нужен месяц тренировок, но мы всегда готовы помочь.