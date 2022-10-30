Обновление коммунального хозяйства Мариуполя

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Коммунальное хозяйство Мариуполя полностью укомплектовано специализированной техникой.

Минприроды России передало городу 68 единиц специализированной коммунальной техники прибыло в Мариуполь: ломовозы, бункеровозы, манипуляторы, мусоровозы. Ожидается поставка ещё 4 фронтальных погрузчиков.

Также в город поступило 6 тыс. контейнеров по 1,1 м3 для сбора бытового мусора от многоквартирных домов и 3 тыс. контейнеров по 240 л для частного сектора.

В планах коммунальщиков организация полигона по сбору и переработке городских отходов.

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