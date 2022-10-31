В Свердловской области построили современную станцию водоочистки

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В Кушве Свердловской области завершились строительно-монтажные работы на станции водоочистки, в ближайшее время здесь приступят к пусконаладочному процессу. Пусконаладочные работы продлятся до трех месяцев. Система водоснабжения и очистки в Кушве будет самой современной в УрФО. Чистую воду будут получать более 25 тысяч человек.

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Проект по строительству системы водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве стартовал в 2019 году и реализовался в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». 93% средств на строительство было выделено из федерального бюджета. Всего затраты составили 760 миллионов рублей. В районе устья Верхнетуринского пруда построено несколько скважин и насосных с системами подачи воды на новые очистные сооружения. При дальнейшем росте потребностей города возможно строительство дополнительных скважин. Все скважины объединены в одну систему и выведены на новую насосно-фильтровальную станцию. Проложен водовод к городу. Ввод в эксплуатацию системы позволит полностью перевести подачу воды в городе с поверхностных вод на подземные источники. На насосно-фильтровальной станции установлена самая современная система очистки воды.

«Для очистки воды от соединений марганца и кремния проектом разработана технологическая схема подготовки питьевой воды на базе процессов контактной коагуляции и фильтрации», — рассказали строители станции.

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Напомним, Свердловская область входит в 26 пилотных регионов страны, где реализуется федеральная программа «Чистая вода». Стоит задача — повысить к 2024 году обеспеченность питьевой водой нормативного качества из централизованных систем водоснабжения с 78,3% до 79,2% жителей. В 2021 году Свердловская область на 3,58% перевыполнила плановые показатели программы.