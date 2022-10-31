Уральский турбинный завод занимается обновлением трети всех генерирующих мощностей Омска

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Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) заключил договоры на реконструкцию двух станций ТГК-11, на которых будут установлены новые паровые турбины Т-110 и Т-175. Вместе с модернизациями двух энергоустановок, законтрактованных ранее, это на треть обновит генерирующие мощности миллионного Омска. Благодаря новым проектам, портфель заказов предприятия достиг 36 млрд рублей.

Согласно вновь заключенным договорам будут заменены устаревшие агрегаты, выработавшие свой установленный ресурс. Обе турбины будут установлены на существующий фундамент, что значительно сократит работы по проекту.

Напомним, в конце 2021 г на омской электростанции введена в эксплуатацию турбина Т-100 с модернизированным УТЗ цилиндром высокого давления. Это один из первых выполненных в России проектов в рамках государственной программы модернизации ТЭС (ДПМ-2). Для этой же станции завод сейчас модернизирует турбину ПТ-135 с полнокомплектной заменой цилиндра высокого давления.

В Омске проживает более 1 миллиона человек, город является одним из главных в России промышленных центров и крупным транспортным узлом, через который проходят Транссибирская магистраль и судоходная река Иртыш. Масштабное обновление генерирующих мощностей позволит поддержать развитие региона, повысит надёжность энергоснабжения жителей, а также предприятий нефтепереработки, нефтехимии, химической промышленность и машиностроения, составляющих основу экономики Омской области.