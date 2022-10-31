В ОЭЗ «Алабуга» открылся новый завод «Аконит Алабуга»

© alabuga.ru

27 октября, на территории самой эффективной экономической зоны России «Алабуга» открылся новый завод «Аконит Алабуга». Здесь будет выпускаться продукция для конвейерного оборудования, которое проектирует и поставляет НПО «Аконит».

компания запустила свой первый проект на территории «Алабуги» по производству роликов для конвейеров «Аконит-Урал» на площадях индустриального парка «Синергия» в 2020 году. Локализация в готовых производственных помещениях, построенных «Алабугой» позволила быстро наладить и запустить работу предприятия.

© alabuga.ru

Производственная мощность нового завода рассчитана на выпуск 400 тонн металлоконструкций в месяц, это 4 800 тонн деталей в год.

«Алабуга» сегодня является самой крупной и эффективной особой экономической зоной на территории Российской Федерации. Общий объем частных инвестиций составляет 158,5 млрд рублей, создано более 10 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2021 год составила 136 млрд рублей, что является подтверждением эффективной работы предприятий. «Алабуга» — это партнер полного цикла, который предоставляет лучшую инженерную, строительную, кадровую, социальную инфраструктуру. На территории ОЭЗ расположено более 30 уникальных импортозамещающих производств, которые являются лидерами в своих отраслях.