В ОЭЗ «Алабуга» открылся новый завод «Аконит Алабуга»
27 октября, на территории самой эффективной экономической зоны России «Алабуга» открылся новый завод «Аконит Алабуга». Здесь будет выпускаться продукция для конвейерного оборудования, которое проектирует и поставляет НПО «Аконит».
компания запустила свой первый проект на территории «Алабуги» по производству роликов для конвейеров «Аконит-Урал» на площадях индустриального парка «Синергия» в 2020 году. Локализация в готовых производственных помещениях, построенных «Алабугой» позволила быстро наладить и запустить работу предприятия.
Производственная мощность нового завода рассчитана на выпуск 400 тонн металлоконструкций в месяц, это 4 800 тонн деталей в год.
«Алабуга» сегодня является самой крупной и эффективной особой экономической зоной на территории Российской Федерации. Общий объем частных инвестиций составляет 158,5 млрд рублей, создано более 10 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2021 год составила 136 млрд рублей, что является подтверждением эффективной работы предприятий. «Алабуга» — это партнер полного цикла, который предоставляет лучшую инженерную, строительную, кадровую, социальную инфраструктуру. На территории ОЭЗ расположено более 30 уникальных импортозамещающих производств, которые являются лидерами в своих отраслях.
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