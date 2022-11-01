Компания «Металлострой» наладила производство сварных равнополочных уголков
В рамках задачи импортозамещения и в помощь отрасли стального строительства ООО «Металлострой» наладило производство сварных равнополочных уголков из низколегированных сталей с шириной полок 250 мм и толщиной от 16 до 25 мм.
Ранее данную продукцию (или равнополочный низколегированный уголок 250*250 мм с толщиной от 16 до 25 мм) производил завод ПрАО «Металлургический комбинат „Азовсталь“» и в настоящее время наблюдается острый дефицит данного угла на рынке.
Собственник завода ООО «Металлострой», Джавадов И.Д. поставил задачу по освоению производства угла 250 и в октябре 2022 года были разработаны технические условия (ТУ) на его изготовление. Характеристики сварных уголков с шириной полок 250 мм полностью соответствуют параметрам аналогичных горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93.
На производстве ООО «Металлострой» отработана технология изготовления сварных уголков по разработанным ТУ и выпущена пробная партия уголка с толщиной полок 20 мм.
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