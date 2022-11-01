Военная медтехника: бронеавтомобиль Линза и медицинский Бурлак. Технологии в военной медицине
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Xbn0pvDT-ac
В этом видео:
- бронеавтомобиль «Линза»
- медицинское оборудование от «Федерального Цента Мозга и Нейротехнологий»
- вездеход «Бурлак» специального медицинского назначения
- перфузионное устройство для экстренного восстановления кровообращения от «НПО «СПЛАВ»
Смотреть все ролики нашей команды с форума «Армия-2022» Вы можете здесь: https://youtube.com/playlist?list=PLsw0rTeRJ4ScKHvP0Au9V2aGJjvP3uLka
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
01.11.2217:16:08