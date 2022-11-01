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Военная медтехника: бронеавтомобиль Линза и медицинский Бурлак. Технологии в военной медицине

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Xbn0pvDT-ac

В этом видео:

  • бронеавтомобиль «Линза»
  • медицинское оборудование от «Федерального Цента Мозга и Нейротехнологий»
  • вездеход «Бурлак» специального медицинского назначения
  • перфузионное устройство для экстренного восстановления кровообращения от «НПО «СПЛАВ»

Смотреть все ролики нашей команды с форума «Армия-2022» Вы можете здесь: https://youtube.com/playlist?list=PLsw0rTeRJ4ScKHvP0Au9V2aGJjvP3uLka
Источник: https://mashnews.ru/voennaya-medtehnika-2022.html

военная медицина, военная техника, бронеавтомобиль линза, медицинский бурлак
  • Clausson Clausson
    01.11.2217:16:08

    Хотелось бы отметить, что сейчас появилось довольно много каналов и блогеров в данной тематике. То есть тема реально востребована. А ведь 10 лет назад был, по сути, только СуН.

    Жизнь то меняется    

    #1255301
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