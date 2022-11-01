В Новомосковске Тульской области запущена новая линия по производству ПВХ-профиля

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1 ноября 2022 года на Новомосковском заводе полимерных труб запустили новую линию по выпуску профиля СПИРАТЕХ. Здесь будет изготавливаться профиль 5 типоразмеров, что позволит восстанавливать трубопроводы диаметром от 400 мм до 5 метров.

Проектная мощность новой линии составит 1,5 тыс. тонн профиля СПИРАТЕХ в год.

Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей.

Это вторая линия на заводе. Пока единственное в России производство импортозамещающего ПВХ-профиля СПИРАТЕХ было открыто в сентябре 2020 года. До этого времени подобная продукция изготавливалась только за рубежом, и е6 приходилось импортировать в связи с высокой сложностью технологии. Общая производственная мощность обеих линий превысит 2 тыс. тонн профиля в год.