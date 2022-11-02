Комбайн NOVA 330 презентован на выставке «АгроТехЭкспо-2022»
Ростсельмаш совместно с ООО «АвтомашРадиатор» представили на выставке «АгроТехЭкспо-2022» в Бишкеке компактный и маневренный комбайн NOVA 330.
Комбайн NOVA 330 © agriline.kg
В выставке «АгроТехЭкспо-2022», которая проходила в городе Бишкек, участвовали свыше двухсот известных киргизских и иностранных изготовителей сельскохозяйственной техники, оборудования и другой продукции.
В текущем году на развитие сельского хозяйства было выделено 26 млрд сомов. Одним из ведущих направлений в этом является поддержка фермеров, а их количество в Киргизстане составляет примерно полмиллиона. Программы поддержки кластерного комплекса, ФСХ-10, а также кредиты для фермеров на льготных условиях стали главными объектами для вложения финансовых средств государства.
В свою очередь Ростсельмаш совместно с ООО «АвтомашРадиатор» презентовали посетителям выставки комбайн NOVA 330, безусловными преимуществами которого являются относительно маленькие размеры и высокая маневренность. Именно такая сельскохозяйственная техника востребована в фермерских хозяйствах Киргизской Республики. Ее успешно применяют для продуктивного выполнения задач и облегчения труда аграриев на сложноконтурных участках и полях небольшой площади.
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