Комбайн NOVA 330 презентован на выставке «АгроТехЭкспо-2022»

Ростсельмаш совместно с ООО «АвтомашРадиатор» представили на выставке «АгроТехЭкспо-2022» в Бишкеке компактный и маневренный комбайн NOVA 330.

Комбайн NOVA 330 © agriline.kg

В выставке «АгроТехЭкспо-2022», которая проходила в городе Бишкек, участвовали свыше двухсот известных киргизских и иностранных изготовителей сельскохозяйственной техники, оборудования и другой продукции.

В текущем году на развитие сельского хозяйства было выделено 26 млрд сомов. Одним из ведущих направлений в этом является поддержка фермеров, а их количество в Киргизстане составляет примерно полмиллиона. Программы поддержки кластерного комплекса, ФСХ-10, а также кредиты для фермеров на льготных условиях стали главными объектами для вложения финансовых средств государства.

В свою очередь Ростсельмаш совместно с ООО «АвтомашРадиатор» презентовали посетителям выставки комбайн NOVA 330, безусловными преимуществами которого являются относительно маленькие размеры и высокая маневренность. Именно такая сельскохозяйственная техника востребована в фермерских хозяйствах Киргизской Республики. Ее успешно применяют для продуктивного выполнения задач и облегчения труда аграриев на сложноконтурных участках и полях небольшой площади.