ОАО «ВНИИР» выполнил поставку оборудования для нужд Яйвинской ГРЭС
На Яйвинской ГРЭС, тепловой электростанции в посёлке Яйва Пермского края, введены в эксплуатацию модернизированные устройства релейной защиты и автоматики.
Оборудование поставило ОАО «ВНИИР», входящее в группу компаний «АБС Электро». Предприятие провело проектно-изыскательные работы, изготовило и установила шкафы основной защиты высоковольтных линий 110 кВ «Яйва-Люзень». Новое российское оборудование многофункционально, проводит непрерывную самодиагностику, имеет широкий спектр регистрируемых событий, обладает высокой надежностью, быстродействием.
Для обеспечения взаимодействия микропроцессорных и электромеханических защит РЗА на ВЛ 110кВ Яйва-Люзень, в Центре моделирования энергетических систем ОАО «ВНИИР» успешно проведены испытания совместной работы защит.Яйвинская ГРЭС входит в состав ПАО «Юнипро».
Станция работает на природном газе, попутном нефтяном газе и энергетическом угле. За годы работы Яйвинская ГРЭС выработала свыше 200 млрд. кВт/ч электроэнергии для нужд крупнейших предприятий, городов и населенных пунктов Верхнекамья.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.