ОАО «ВНИИР» выполнил поставку оборудования для нужд Яйвинской ГРЭС

На Яйвинской ГРЭС, тепловой электростанции в посёлке Яйва Пермского края, введены в эксплуатацию модернизированные устройства релейной защиты и автоматики.

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Оборудование поставило ОАО «ВНИИР», входящее в группу компаний «АБС Электро». Предприятие провело проектно-изыскательные работы, изготовило и установила шкафы основной защиты высоковольтных линий 110 кВ «Яйва-Люзень». Новое российское оборудование многофункционально, проводит непрерывную самодиагностику, имеет широкий спектр регистрируемых событий, обладает высокой надежностью, быстродействием.

Для обеспечения взаимодействия микропроцессорных и электромеханических защит РЗА на ВЛ 110кВ Яйва-Люзень, в Центре моделирования энергетических систем ОАО «ВНИИР» успешно проведены испытания совместной работы защит.Яйвинская ГРЭС входит в состав ПАО «Юнипро».

Станция работает на природном газе, попутном нефтяном газе и энергетическом угле. За годы работы Яйвинская ГРЭС выработала свыше 200 млрд. кВт/ч электроэнергии для нужд крупнейших предприятий, городов и населенных пунктов Верхнекамья.