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Транспорт и логистика

В Свердловской области начал работу транспортно-логистический центр «Уральский»

 © midural.ru

Созданный на принципах «зеленой логистики» современный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», работа которого будет способствовать развитию Свердловской области как крупнейшего в стране «сухого порта», начал работу 1 ноября под Екатеринбургом, приняв первый контейнерный поезд. ТЛЦ «Уральский» — федеральный проект. На Среднем Урале создается хаб, который будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне.

Мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.

 © midural.ru

ТЛЦ включает четыре километровых приемоотправочных линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки. Кроме того, непосредственно на площадке будет работать пункт таможенного оформления.

 © midural.ru

Завершить проект предполагается в 2024 году. Инвестиции в проект оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 250 новых рабочих мест.

 © midural.ru

 © midural.ru
Источник: https://midural.ru/news/list/document206348/

Свердловская область, транспорт, логистика
  • alex4spb alex4spb
    02.11.2211:49:02

    новости несомненно +    

    но хотелось бы узнать, на чём базируются принципы «зеленой логистики"

    #1255332
    • Нет аватара losla
      02.11.2212:25:51

      В данном случае, я думаю, речь идет об оптимизации маршрута (сокращение транспортных расходов, времени или расстояния). Выбрав оптимальный маршрут, можно сэкономить топливо и, следовательно, уменьшить количество выбросов CO2.

      А вообще принципы такие:

      — использование более экологичной упаковки;

      — более рациональная упаковка транспортируемого товара (чтобы каждая коробка была полной);

      — выбор наиболее экологичного способа перевозки (например — по железной дороге);

      —  и т. д.

      #1255334
      • alex4spb alex4spb
        02.11.2215:49:51

        А вообще принципы такие:
        это где-нибудь задокументировано?

        #1255343
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          02.11.2216:12:51

          Это экологическая концепция. Которая требует изучения всех экологических аспектов логистики и предписывает следовать им в производственной деятельности.

          Воспалённый бред европейского сознания.

          #1255347
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