В Свердловской области начал работу транспортно-логистический центр «Уральский»

© midural.ru

Созданный на принципах «зеленой логистики» современный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», работа которого будет способствовать развитию Свердловской области как крупнейшего в стране «сухого порта», начал работу 1 ноября под Екатеринбургом, приняв первый контейнерный поезд. ТЛЦ «Уральский» — федеральный проект. На Среднем Урале создается хаб, который будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне.

Мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.

© midural.ru

ТЛЦ включает четыре километровых приемоотправочных линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки. Кроме того, непосредственно на площадке будет работать пункт таможенного оформления.

© midural.ru

Завершить проект предполагается в 2024 году. Инвестиции в проект оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 250 новых рабочих мест.

© midural.ru

© midural.ru