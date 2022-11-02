В Свердловской области начал работу транспортно-логистический центр «Уральский»
Созданный на принципах «зеленой логистики» современный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», работа которого будет способствовать развитию Свердловской области как крупнейшего в стране «сухого порта», начал работу 1 ноября под Екатеринбургом, приняв первый контейнерный поезд. ТЛЦ «Уральский» — федеральный проект. На Среднем Урале создается хаб, который будет обеспечивать обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне.
Мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади более 130 гектаров в непосредственной близости от ключевых транспортных магистралей. Ожидается, что грузооборот ТЛЦ к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.
ТЛЦ включает четыре километровых приемоотправочных линии и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На этой площадке будут приниматься поезда с контейнерами и формироваться новые для отправки. Кроме того, непосредственно на площадке будет работать пункт таможенного оформления.
Завершить проект предполагается в 2024 году. Инвестиции в проект оценивается в более чем 12 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 250 новых рабочих мест.
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