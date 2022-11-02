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Резидент технополиса «Москва» запустил серийное производство лифтовых лебедок

Серийное производство лифтовых лебедок наладил научно-технический центр «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы.

 © www.mos.ru

Разработка направлена на импортозамещение лифтового оборудования. Благодаря электроприводу лебедка в два раза легче и тише аналогов, отличается высокой износоустойчивостью, не требует замены масла и занимает меньше места в машинном отделении.

На данный момент мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Нарастить объемы производства и поставок своих лифтовых лебедок компания планирует в 2023 году.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/115186073/

москва, лифт, производство, импортозамещение, оэз,
  • Нет аватара Timch
    02.11.2219:59:31

    Ведь ведущие производители Очень Давно перешли на лифты Без машинного отделения.

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