На стройплощадке Курской АЭС-2 завершено сооружение самой высокой в России градирни

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Завершено возведение башенной испарительной градирни энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Она стала самой высокой в России — 179 метров. До этого пальму первенства в нашей стране удерживала градирня блока № 7 Нововоронежской АЭС (171 метр), которая по высоте сопоставима со зданием МИД России в Москве (172 метра).

Процесс сооружения самой высокой в России градирни занял 34 месяца. Для бетонирования вытяжной башни использовался специальный гидрофобный бетон — он отталкивает воду и соответствует требуемым стандартам водонепроницаемости.

Всего было израсходовано около 14 тыс. кубометров бетонной смеси — такого количества хватило бы для строительства трех 16-этажных двухподъездных жилых домов. Работы велись с помощью уникального крана, способного постепенно наращивать свою высоту (до максимальной в 200 метров).

«На строительстве градирни специалистами ООО „СМУ № 1“ был применен целый ряд инновационных решений, которые позволили ускорить процесс бетонирования без потери качества. Так на первых трех ярусах бетонирование велось с использованием 4 захваток, а на всех следующих только одной.

Свой опыт строители Курской АЭС-2 уже успешно передали индийским партнёрам, которые ведут строительство градирен на АЭС „Руппур“. Теперь, когда процесс бетонирования завершен, стоит задача монтажа сборного железобетона внутри градирни под водоуловителями, а также водоподъемных магистралей и подводящих трубопроводов. Завершение данных работ будет означать, что градирня готова к эксплуатации», — рассказал вице-президент — директор проекта по сооружению Курской АЭС АО «АСЭ» Олег Шперле.

«В проекте ВВЭР-ТОИ учтен опыт эксплуатации градирен других атомных станций, благодаря чему мощность теплоотвода градирни Курской АЭС-2 увеличена примерно на 22%. Чтобы повысить мощность, увеличили высоту. Конструкция в 179 метров обеспечит стабильную работу энергоблока, не снижая энерговыработку, даже в самый жаркий летний период. Испарительная градирня станции замещения способна охлаждать до 160 тысяч кубометров воды в час», — отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Для справки:

Проект Курской АЭС-2 предусматривает сооружение двух башенных испарительных градирен — по одной на каждый энергоблок. Вытяжные башни работают в составе системы охлаждения АЭС. Вода циркулирует по замкнутому контуру, охлаждая системы и элементы в зданиях АЭС, в том числе отработавший в турбине пар.

Вытяжные башни выполняют ту же функцию, что и водоемы — рассеивают в атмосферу избыточное тепло, выделяющееся при охлаждении воды. Проектный срок службы строительных конструкций градирни — до 100 лет.Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.