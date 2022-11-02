В Мариуполе запущена вторая линия по производству питьевой воды

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В Мариуполе заработало предприятие «Экоильичпродукт». Коллективу удалось сохранить большую часть оборудования, наладить и запустить цех безалкогольных напитков.

Ранее в городе было запущено производство питьевой воды, заработала полуавтоматическая линия розлива в 19-ти литровые ёмкости. Три современные промышленные установки розлива работают с производительностью 4 кубометра воды в час каждая.

Перед отправкой потребителю вода проходит многоступенчатую систему очистки и обеззараживается с помощью бактерицидных ламп.

А теперь пущена в эксплуатацию линия по розливу воды класса «Аква-премиум» в удобные 6-ти литровые бутыли.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vklB03c228E