В Мариуполе запущена вторая линия по производству питьевой воды
В Мариуполе заработало предприятие «Экоильичпродукт». Коллективу удалось сохранить большую часть оборудования, наладить и запустить цех безалкогольных напитков.
Ранее в городе было запущено производство питьевой воды, заработала полуавтоматическая линия розлива в 19-ти литровые ёмкости. Три современные промышленные установки розлива работают с производительностью 4 кубометра воды в час каждая.
Перед отправкой потребителю вода проходит многоступенчатую систему очистки и обеззараживается с помощью бактерицидных ламп.
А теперь пущена в эксплуатацию линия по розливу воды класса «Аква-премиум» в удобные 6-ти литровые бутыли.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vklB03c228E
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