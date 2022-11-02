Как проходил спуск на воду траулера «Солигорск» проекта GM 3.02.

В среду, 2 ноября 2022 года в Новой Ладоге (Ленинградская область) корабелы судостроительного завода «Ростр» в торжественной обстановке спустили на воду рыболовный траулер «Солигорск» проекта GM 3.02. Судно строится по заказу компании «Мурманфишпродактс» по проекту, который разработали конструкторы «Морского инжинирингового центра СПб».

Спуск «Солигорска» проходил на единственном в России слипе бокового неконтролируемого падения.

© paluba.media

Команда «Медиапалубы» подготовила фоторепортаж о том, как проходил спуск судна на воду. Фото и видео можно посмотреть по ссылке здесь.

Морозильный траулер кормового траления «Солигорск» проекта GM 3.02 — это промысловое судно тралового способа лова донных пород рыб, с последующей переработкой и заморозкой улова. Способен вести промысел всех видов донных пород рыб, с неограниченным районом плавания. Имеет класс KM⍟ Ice2 (Hull, Machinery) AUT1 Fishing vessel.

Контракт на строительство и поставку траулера СЗ «Ростр» подписал 26 ноября 2020 года, в рамках госпрограммы «Развитие судостроения на 2013-2030 гг.». И уже через месяц, 25 декабря 2020 года, на предприятии прошла торжественная церемония закладки «рыбака». Он стал самым крупным судном для завода за последние десятилетия.

© paluba.media

В составе силовой установки: двигатель марки Mitsubishi, а также комплектующие китайского производства — в том числе редуктор, винт, валопровод и другое. Траулер оборудован главным двигателем мощностью 1040 кВт, валогенератором мощностью 500 кВт, вспомогательным дизель-генератором мощностью 360 кВт и аварийным дизель-генератором мощностью 116 кВт. На судне установлен винт регулируемого шага диаметром 2800 мм.

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