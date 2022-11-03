ОАО «КУМЗ». Новый участок мехобработки
В ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» создан и введен в опытно-промышленную эксплуатацию новый участок механической обработки кузнечных полуфабрикатов (штамповок, поковок).
По оценке специалистов, ввод участка и освоение нового оборудования продолжит технологическую цепочку в получении заготовок и окончательных деталей, создаст условия для выхода КУМЗа на новый для него сегмент рынка. Партнеры предприятия проявляют повышенный интерес к возможностям нового участка, который фактически уже обеспечен заказами.
Объединение производства полуфабрикатов и их предварительной обработки в рамках одного предприятия позволяет потребителю сократить трудозатраты, снизить расходы на логистику, гарантировать защиту от контрафакта сырья, а производителю — вовлечь собственные отходы в новое производство
.Высокий потенциал участка мехобработки поддерживается современным станочным парком (токарным и фрезерным центрами с ЧПУ), необходимой инфраструктурой и вспомогательным оборудованием.Для справки.
ОАО «КУМЗ» развивает и осваивает новые перспективные направления деятельности, в том числе в сфере механической обработки. Около 10 лет назад предприятие ввело в эксплуатацию линию гидроабразивной резки для раскроя плит и с тех пор регулярно участвует в поставках заготовок. Создание участка мехобработки стало очередным шагом в развитии этого направления.
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