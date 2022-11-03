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Производство

Новая модель мини-крана с электрической лебёдкой

Изготовлены первые единицы модернизированного электрогидравлического крана 01Э5. Новая модель оснащена электрической тросовой лебедкой, управляемой с переносного пульта. Первый кран уже передан заказчику и успешно прошел приемо-сдаточные испытания. Владельцем стала компания, занимающаяся высокоточной металлообработкой и изготовлением деталей.

На месте работы он будет использоваться для замены зажимных приспособлений на металлообрабатывающих центрах и установки тяжелых заготовок.

 © trac-tor.ru

мини-кран, машиностроение, оборудование,
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