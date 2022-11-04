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Видеоблог

Спуск на воду траулера «Солигорск» проекта GM 3.02 в видеоформате

В среду, 2 ноября 2022 года в Новой Ладоге (Ленинградская область) корабелы судостроительного завода «Ростр» в торжественной обстановке спустили на воду рыболовный траулер «Солигорск» проекта GM 3.02.

Спуск «Солигорска» проходил на единственном в России стапеле бокового неконтролируемого падения.

 © paluba.media

Судно строится по заказу компании «Мурманфишпродактс» по проекту, который разработали конструкторы «Морского инжинирингового центра СПб».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/eyRjnwRRFKM

Подробнее о том, как проходила церемония можно прочитать здесь.
Источник: https://paluba.media/

Траулер, Судно, Верфь, Корабль, Спуск на воду, Солигорск
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