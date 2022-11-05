Разработка Ростеха поможет обнаруживать неисправности тяжелого оборудования по вибрации
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал программно-аппаратный комплекс «Вибротекс» для защиты, мониторинга и диагностики приборов с повышенными вибронагрузками. Система может применяться на агрегатах газоперекачки, конвейерном, насосном, крановом и других типах тяжелого промышленного оборудования. Новое ПО обеспечивает высокую точность измерений — погрешность составляет всего 2%. Это выгодно отличает отечественный софт от аналогичных зарубежных систем.
«Вибротекс» создан специалистами НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»). В числе особенностей системы — интеллектуальные многофункциональные датчики, которые используют цифровые способы обработки данных. Программное обеспечение позволяет настроить гибкую автоматическую систему защиты и мониторинга.
«Система „Вибротекс“ является полностью российской разработкой и обладает эксплуатационными характеристиками, которые не только не уступают, но по некоторым параметрам даже превосходят ведущие иностранные аналоги. По результатам проведенных госиспытаний она оказалась точнее наиболее распространенного в мире комплекса 3500 BN. Сейчас НПП „Рубин“ ведет переговоры с несколькими потенциальными заказчиками из разных отраслей для организации на их мощностях пилотной эксплуатации комплекса. „Вибротекс“ сможет заменить на объектах критической инфраструктуры решения зарубежных производителей, ушедших с российского рынка», — отметил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.
Проведенные испытания системы «Вибротекс» подтвердили заявленные характеристики. Российский программно-аппаратный комплекс внесен в единый реестр средств измерений и может использоваться в качестве системы защиты особо опасного вращающегося оборудования (нефтегазопромысловые, насосные, вентиляционные, компрессорные агрегаты).
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