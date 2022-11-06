Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судоверфь Парящие машины (ПАРМА)™ ⇒ Судостроение и судоходство

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке «Нептун 23»

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23 «Александр Суков» для Уренгоя. Судно пассажирское, построено под наблюдением РКО (речной регистр). Строительный номер 39.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/JUdJAxqNblo

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/5sg2Mfk7wCA

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ul8pbHUxRaE

судостроение, свп, на воздушной подушке, уренгой, судоверфь парма, вездеход, амфибия, ховеркрафт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,