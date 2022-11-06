Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке «Нептун 23»
Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23 «Александр Суков» для Уренгоя. Судно пассажирское, построено под наблюдением РКО (речной регистр). Строительный номер 39.
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©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ul8pbHUxRaE
- Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке «Нептун 23»
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