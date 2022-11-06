Наш ответ Ямахе

Я побывал в Иркутске на заводе «Азия Мьюзик». Это компания, которая делает лучшие в России фортепьяно, колонки, кресла для концертных залов и механизацию сцен. Я не только побывал на заводе компании, но и сравнил их продукцию с именитыми брендами.

Подробный репортаж о компании в моем видео.

©Видео с youtube.com

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