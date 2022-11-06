Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Наш ответ Ямахе

Я побывал в Иркутске на заводе «Азия Мьюзик». Это компания, которая делает лучшие в России фортепьяно, колонки, кресла для концертных залов и механизацию сцен. Я не только побывал на заводе компании, но и сравнил их продукцию с именитыми брендами.

Подробный репортаж о компании в моем видео.

©Видео с youtube.com

Не забудьте поставить лайк :)

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

  • rvk
  • 3
азиямьюзик, иркутск
  • Нет аватара Александр У.
    06.11.2218:06:27

    Даже на записи разница в звуке слышна.

    Но — комплектующие европейские, а корпус и сборка РФ…

    Очень хорошо, что тут сохранилось производство музыкальных инструментов. Другим фабрикам так не повезло. Хотя недавно была новость об открытии завода в РФ по выпуску Фаготов.

    #1255436
    • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
      06.11.2219:10:00

      Меня буквально распирает от гордости и восторга. Производство высококлассных музыкальных инструментов, театрально-сценического оборудования, концертной электронники и качественных сопутствующих аксессуаров это высший пилотаж любой индустриально и технологически развитой страны. Эти собранные и сосредоточенные люди достойны крепкого мужского рукопожатия.

      Отредактировано: Жан Ковальчук~19:12 06.11.22
      #1255439
  • Clausson Clausson
    06.11.2219:29:30

    Лайк поставил, за репортаж спасибо, порадовали, реально.

    #1255441
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,