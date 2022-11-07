ЗАО Племзавод «Семеновский» открыло молочную ферму на 420 голов

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ЗАО Племзавод «Семеновский» завершил строительство роботизированной фермы на 420 голов дойного стада в Марийской Республике.

2 ноября 2022 года состоялся торжественный пуск 6 доильных роботов VMS 300 фирмы DeLaval. Тем самым к концу текущего года поголовье коров составит 4300 голов. Увеличение поголовья планируется за счёт собственных племенных нетелей голштинской породы.

© dairynews.today

На ферме полностью автоматизированы производственные процессы: система управления стадом, автоматическая подача концентрированных кормов, процесс доения коров. Созданы комфортные условия содержания коров — система приточно-вытяжной вентиляции с климат-контролем. Такая технология выбрана не случайно. При этой системе учтены все факторы: биологические и физиологические особенности организма и комфорт коровы. Такая технология позволяет увеличить эффективность труда, сокращая время использования человеческих ресурсов на единицу произведенного молока.

Стоимость инвестиционных вложений составил 200 млн. рублей. Прибавка молока — дополнительно 15 тонн ежедневной реализации. Сейчас предприятие реализует 110 тонн молока в день, ожидается — 125 — 130 тонн.

© dairynews.today

© dairynews.today

© dairynews.today