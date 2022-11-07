В центре Брянска открылась новая современная клиника
В центре Брянска открылась новая современная клиника «Наномедика» с широким спектром медицинских услуг:
КТ, МРТ, маммография, УЗИ детям и взрослым, лабораторные анализы, эндоскопические исследования (ФГДС, ФЛС, колоноскопия, цистоскопия), функциональная диагностика (холтер, ЭКГ, суточное мониторирование АД), стационар.
Внимательные, опытные врачи различных направлений ведут прием детей и взрослых.
Гинекология, ЛОР отделение, неврология, урология, хирургия, терапия, педиатрия, детская дерматология, дерматовенерология, кардиология, эндокринология, онкология, офтальмология, психотерапия.
Источник: https://newsbryansk.ru/fn_1228095.html
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