В Пермском крае запустили серийное производство нефтепогружного кабеля

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Компания «Новомет-Пермь» (входит в группу «Новомет») организовала в Перми серийное производство высокотемпературного нефтепогружного силового кабеля. Он используется для питания электродвигателей насосов при добыче нефти. Часть средств на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие запустило новый производственный комплекс из пяти автоматизированных линий. Мощность производства составит до 2160 км кабеля в год. В дальнейшем планируется ее увеличение вдвое.

Работа над созданием нового производства началась в 2018 году. Общие инвестиции превысили 640 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 30 млн рублей — региональный ФРП Пермского края.

«Раньше мы были вынуждены закупать термостойкую кабельную продукцию у сторонних поставщиков, в том числе конкурентов из-за рубежа. С запуском собственного производства компания полностью обеспечит себя необходимыми комплектующими для изготовления погружных электроцентробежных насосов», — рассказал гендиректор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман.

Кабель имеет резиновую изоляцию на основе этиленпропиленового каучука в свинцовой оболочке. Он используется для питания погружных электродвигателей установок в электроцентробежных насосах при нефтедобыче, которые выпускает само предприятие.

Новая продукция может применяться в глубоких скважинах с осложненными характеристиками: высокая температура окружающей рабочей жидкости (геотермальные скважины — до 2500°С), большое содержание воды, сероводорода, кислот, солей и других агрессивных веществ.