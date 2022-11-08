В Забайкалье в 2022 году ввели в оборот более 21 тыс. га залежных земель
Хозяйства Забайкалья по итогам 2022 года ввели в сельскохозяйственный оборот свыше 21 тыс. га неиспользуемой пашни. Работы по вводу в оборот залежных земель провели четыре агропредприятия: «Новое Беклемишево», «Терос ЗК», «Забайкалагро» и «Мангазея Агро».
Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, на начало года посевная площадь составляла 215 тыс. га, новые земли планируется засеять в 2023 году.
Забайкальский край располагает большим потенциалом залежных земель и неиспользуемой пашни на территории более 1 млн гектаров. Соответственно, одним из основных направлений работы аграриев региона сейчас является ввод в оборот почвы сельхозназначения.
Источник: https://mcx.75.ru/novosti/295450
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