Производство компонентов для системы контроля за здоровьем крупного рогатого скота

В этом году резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Протон» начнет серийное производство компонентов для системы «Умная ферма».

Система позволяет следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов.

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Работает это так: животное проглатывает герметичную капсулу с датчиками, она остается в желудке и фиксирует необходимые параметры. В систему также входит датчик хромоты, который следит за передвижением с помощью модуля навигации. Информация с датчиков поступает на компьютер оператора через базовую станцию. Животное при этом не испытывает неприятных ощущений.

«Умную ферму» разработали специалисты центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе НИУ «Московский институт электронной техники». Ее тестировали 1,5 месяца на ферме в Свердловской области.

По словам разработчиков, «Умная ферма» будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока.