Импортозамещение из Челябинска
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/bZFtNaVSslQ
В конце октября ЧЗПТ произвел отгрузку техники в г. Ноябрьск. Машина серийная с полусферическим отвалом, но на гусеницы с жидкой смазкой. Клиент не первый раз приобретает нашу технику, и всегда заказывает именно с такой гусеницей. У данной гусеницы самый долгий срок эксплуатации. Служит она в 2-3 раза дольше, чем с открытым шарниром. В пальце выполнен специальный канал для подачи смазки в шарнир. Полость шарнира заполнена смазкой.
Также имеется специальные уплотнения, они удерживают масло в шарнире и препятствуют попаданию абразивных частиц внутрь шарнира, тем самым уменьшает трение пальца о втулку, что увеличивает срок службы.
Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!
Источник: https://chzpt.com/
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