В Татарстане открыли участок автодороги М7 «Волга» до Чувашии
Движение автомашин по обновленному участку трассы М7 открыли сегодня в Татарстане. Ширину автодороги расширили с 2 до 4 полос от границы Чувашии до деревни Исаково, которая расположена недалеко от моста через Свиягу.Отрезок трассы был очень загружен. Но теперь почти 18 километров реконструировано.
После реконструкции пропускная способность увеличилась в два раза — до 40 тыс. автомобилей в сутки.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DFA-dUsXXZQ
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