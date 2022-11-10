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Дорожное строительство

В Татарстане открыли участок автодороги М7 «Волга» до Чувашии

 © tatar-inform.ru

Движение автомашин по обновленному участку трассы М7 открыли сегодня в Татарстане. Ширину автодороги расширили с 2 до 4 полос от границы Чувашии до деревни Исаково, которая расположена недалеко от моста через Свиягу.Отрезок трассы был очень загружен. Но теперь почти 18 километров реконструировано.

После реконструкции пропускная способность увеличилась в два раза — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DFA-dUsXXZQ

 © tatar-inform.ru

 © tatar-inform.ru
Источник: https://roads.ru/forum/topic/35695-...truktsiya-uchastka/page/2/#comments

дорожное строительство, реконструкция, Татарстан
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