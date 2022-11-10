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Третий построенный в этом году военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан Минобороны. Борт с номером RF-78665 (0210) ,взлетевший в августе этого года, был замечен авиа споттером в аэропорту Кневичи (Владивосток).

Фото: https://russian...es.net/id310367