Два новых цеха Оренбургского села

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В селе Южный Урал Оренбургского района запущены два новых производства:

— компания «Оренклип» запустила новое производство запчастей и комплектующих

В новом цехе металлообработки делают форматный инструмент для термоформеров и трисиллеров, стрелки подвесных путей для цехов убоя и барабанов для пресс-сепараторов.

Для работы закуплено новое оборудование преимущественно российского производства.

Стоимость проекта — более 160 млн рублей.

Оборудование оренбургской компании используется по всей стране. Основные клиенты: ГК «Дамате» — лидер в производстве индейки; «ABI-групп» — лидеры в производстве колбасы и полуфабрикатов. Среди крупных партнеров — компании «Останкино», «Черкизово».

Штат сотрудников в связи с открытием нового производства увеличился. Сейчас здесь работают около 200 человек.

— на одной площадке с «Оренклипом» перезапустил свое производство «Новотроицкий мясокомбинат»

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Для его работы закуплено современное технологическое и холодильное оборудование, часть из него поставил «Оренклип».

Для возобновления производства «Новотроицкого мясокомбината» нужны были новые линии, которыми предприятие обеспечил «Оренклип». Новая площадка уже производит около 70% от того объёма, который был в Новотроицке.

Производство мясокомбината обусловлена непосредственной близостью к поставщикам сырья, оборудования и основным потребителям. За время работы на новой площадке предприятие произвело и реализовало 317 тонн продукции. Мощность предприятия — 2400 тонн в год. Организованы новые рабочие места, ключевые специалисты были переведены из Новотроицка. Сейчас на предприятии работает 41 человек.

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