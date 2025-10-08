MAX
Kотенко Cергей

В Рязани запущена первая очередь завода теплового оборудования для предприятий общественного питания

Компания «Полаир-Недвижимость» запустила в Рязани первую очередь завода по выпуску теплового оборудования для предприятий общественного питания и сетевой розницы.

Инвестиции в создание нового производственного комплекса, который будет включать три очереди, превысят 450 млн руб. Из них 311 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности, отмечается в сообщении.

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.

Оборудование изготавливается преимущественно из отечественных комплектующих и материалов, а уровень локализации превышает 80%.

На производственной площадке в Рязани предусмотрен полный цикл производства: от раскроя металла до выпуска готовой продукции. После выхода на проектную мощность предприятие намерено производить до 11 тыс. ед. различного оборудования.

Продукцию намерены поставлять не только в Россию, но и в ближайшее зарубежье — Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

