На аэродроме Палана установлено новое аэронавигационное оборудование

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В Паланском отделении организации воздушного движения филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введено в эксплуатацию новое оборудование — аэродромный обзорный радиолокатор S-диапазона с вторичным каналом и комплекс средств автоматизации управления воздушным движением.

«Это сложное в техническом исполнении комплексное мероприятие было осуществлено в беспрецедентно короткие сроки. Новое оборудование произведено и смонтировано компаниями АО «Азимут» и ПАО «НПО «Алмаз»», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Установленный аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 с комплексом средств автоматизации управления воздушным движения будут использоваться для контроля воздушного пространства и обслуживания воздушного движения в районе горного аэродрома Палана. Информация радиолокатора о движении воздушных судов будет также поступать в аэродромно-диспетчерский центр Единой системы организации воздушного движения Петропавловск-Камчатский.

Одновременно с завершением работ по установке радиолокатора введен в эксплуатацию наземный всенаправленный дальномерный радиомаяк DME/N 2700. Радиомаяк позволит экипажам воздушных судов более точно определять свое местоположение при выполнении заходов на посадку на аэродром Палана в сложных метеоусловиях.

Введение в эксплуатацию нового навигационного оборудования на аэродроме Палана повысит безопасность полетов и улучшит качество предоставляемого аэронавигационного обслуживания для пользователей воздушного пространства, выполняющих полеты в данном регионе Камчатки.

Аэродром Палана с искусственной взлетно-посадочной полосой расположен на западном побережье полуострова Камчатка, в 4 км западнее поселка Палана. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским.