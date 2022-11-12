Брянский машиностроительный завод отправил пять грузовых тепловозов в Туркмению

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Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил туркменскому государственному железнодорожному оператору, АООТ «Демирёллары», пять магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

Таким образом, ТМХ исполнил контракт, заключенный в августе 2022 года.

Грузовые локомотивы Брянского машиностроительного завода уже известны в Туркменистане. В 2021 году компания «Демирёллары» приобрела один тепловоз, который отлично зарекомендовал себя в работе.

Представители АООТ «Демирёллары» отметили качество и надежность брянской техники, а также проявили интерес к новым разработкам Трансмашхолдинга и выразили намерение продолжить сотрудничество с Брянским машиностроительным заводом по обновлению и расширению локомотивного парка компании.

Магистральный грузовой локомотив 2ТЭ25КМ позволяет эффективно организовать перевозку больших объемов грузов на неэлектрифицированных направлениях железных дорог колеи 1520 мм. Машины этой серии производятся на БМЗ с 2014 года и отлично зарекомендовали себя при работе в различных природно-климатических условиях (в том числе районах с сухим и жарким климатом) на участках со сложным профилем пути.

Тепловозы 2ТЭ25КМ пользуются спросом как в ОАО «РЖД», так и у частных операторов. На сегодняшний день реализовано более 600 локомотивов. Среди эксплуатантов 2ТЭ25КМ крупные российские компании: «Норильский никель», «Кузбассразрезуголь», «БалтТрансСервис», «Сибирская угольная энергетическая компания», «Северсталь». Востребован тепловоз и за рубежом. Брянские локомотивы работают на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане, казахстанских предприятиях «Шубарколь комир», Соколово-Сарбайском горно-обогатительном комбинате и «Качары руда».

ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.