Лазерная линия производства индейки запущена в Ростовской области

© meat-expert.ru

На мясоперерабатывающем заводе ООО «Индюшкин двор» в Октябрьском районе начала работу новая линия нарезки мяса индейки.

Для обработки сырья используются лазерные датчики, которые контролируют размеры итогового продукта. Мощность линии составляет 15 т продукции в смену. Инвестиции в оборудование и его монтаж составили около 20 млн рублей.

Сырьем для новой линии служит филе индейки, которое поставляет дочерняя компания холдинга — ООО «Индюшкин двор». После переработки оно превращается в стейки и медальоны. С началом гриль-сезона здесь будут производить полуфабрикаты для маринадной группы.

Поступающее на переработку бескостное мясо предварительно взвешивают на платформе. На входе в машину порционной нарезки лазерные датчики фиксируют размеры куска, за счет чего оборудование автоматически оценивает его форму и вес для получения итогового продукта с предельно точными параметрами. После завершения процесса готовые медальоны и стейки упаковывают в лотки с газо-вакуумной средой.

По словам вице-президента группы компаний «Дамате» по региональному развитию и GR Андрея Григоращенко, высокая степень автоматизации технологических процессов на новой линии нарезки существенно увеличила производительность в сравнении с ручным трудом. К тому же снижение роли человеческого фактора при выполнении операций служит дополнительной гарантией неизменно высокого качества и вкуса продукции под брендом «Индилайт».

Команда сотрудников, управляющих оборудованием, состоит всего из семи человек. Раньше их было 16. Девять высвободившихся сотрудников переведены на другие участки, где именно сейчас наиболее востребованы их знания, навыки и опыт.

«Дамате» поэтапно устанавливает и вводит в эксплуатацию современные комплексы оборудования. На заводе в Ростовской области действуют линии по производству купат и маринадной группы. В октябре прошлого года запущена высокопроизводительная котлетная линия мощностью 500 килограммов продукции в час. Кроме того, заново оснащенное предприятие выпускает тефтели, шницели и крокеты из 100-процентного мяса индейки.