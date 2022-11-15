© orel-region.ru

В Орле открылся новый детский сад № 99 на ул. Ливенской. Детский сад рассчитан на 105 мест для детей в возрасте до 3-х лет. Общий объем средств, предусмотренных на строительство превысил 217 млн рублей. В настоящее время в сад зачислены 64 малыша.

В детском саду имеется современный пищеблок, музыкальный зал, физкультурный зал, зал для дополнительного образования, прачечная, медицинский блок. Особое внимание уделено безопасности детей: установлены пожарная и охранная сигнализации, видеонаблюдение. Также созданы специальные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

© orel-region.ru

Для малышей закуплены игрушки. В групповых комнатах, спальнях и раздевалках смонтирован теплый пол. На территории расположены прогулочные и спортивные площадки, игровое оборудование и малые архитектурные формы.

© orel-region.ru

В 2022 году в Орловской области реализуются 46 проектов с общим объемом финансирования 8,9 млрд рублей, с приростом к 2019 году в 2 раза. Всего за время реализации нацпроектов в регионе было введено в эксплуатацию 6 детских садов на 880 мест, в том числе и этот сад.

© orel-region.ru