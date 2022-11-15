В Иркутской области открылся новый спортивный комплекс
В посёлке Плишкино открыли спортивно-оздоровительный комплекс площадью 900 кв м. Внутри имеется универсальный зал для занятий по баскетболу, волейболу, единоборствам, а также тренажёрный зал, раздевалки и другие вспомогательные помещения. Объект построен по нацпроекту «Демография». На его строительство за три года было направлено почти 78 млн рублей, из них свыше 27 млн рублей — из средств федерального бюджета, 48,9 млн — из областного, остальные средства выделил муниципалитет.
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