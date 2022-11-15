«Аютинский хлеб» запустил производственно-складской комплекс в Ростовской области

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Предприятие «Аютинский хлеб» (ИП Гуковская М.Ю.) ввело в эксплуатацию крупный логистический комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров с допустимой ежесуточной оборачиваемостью продукции в 200 тонн. Предприятие расположено вблизи г. Шахты Ростовской области.

Новый центр включает в себя цех по переработке начинок и склад шоковой заморозки.

По данным компании, инвестиции в его строительство составили около 550 млн рублей.

«Логистический центр — это важная ступень развития для нашего предприятия, — отметил руководитель производства Андрей Гуковский. — Здесь используется новейшее программное обеспечение, позволяющее сократить производственные, временные и трудовые затраты на комплектацию заказов адресно, по магазинам, тем самым способствуя повышению эффективности логистических процессов. Это способствует не только развитию собственной логистической базы предприятия, но и позволяет оказывать помощь в услугах по доставке продукции и другим компаниям. В целом отсюда совершается более 200 рейсов в день в 4000 торговых точек не только Ростовской области, но и других регионов».

Следующим этапом развития предприятия станет увеличение производства мелкоштучной выпечки: для этого ускоренными темпами сейчас ведется строительство нового производственного подразделения, которое планируется завершить до 2024 года.

По данным донского минсельхозпрода, на сегодняшний день мощность аютинского предприятия по выпуску готовой продукции составляет уже более 68 тысяч тонн в год. Начав в 1994 году с одного вида продукции, компания сегодня выпускает уже порядка 60 наименований хлебобулочных изделий.

Для обеспечения предприятия сырьем работает собственный мельничный комплекс. Производственные цеха оснащены высокотехнологичным хлебопекарным оборудованием ведущих производителей, полностью автоматизированные линии заменяют ручной труд. На заводе успешно сертифицированы система менеджмента качества и система менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие стандартам ГОСТ. Кроме того, всё входящее сырье и готовая продукция контролируется по качественным показателям системы ХАССП. С 2013 года предприятие участвует в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону».

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