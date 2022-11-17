Пензенский «СтанкоМашСтрой» выпустил токарный станок с отечественной системой ЧПУ

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Пензенский станкостроительный завод произвёл токарный станок серии СТ16А18, который оснащен цифровой системой для управления производственными процессами «АксиОМА Контрол». Заказчиком разработки стал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет — партнёр МГТУ «СТАНКИН» по Консорциуму позаказного производства. Это первый шаг в рамках совместной работы университетов по развитию науки, технологий и образования в России.

Высокоточное современное оборудование позволяет выполнять широкий спектр технологических операций, включая токарные работы на наружных и внутренних поверхностях, сверление, нарезание резьбы. Обработке подлежат различные металлы и другие материалы.

Модель позволяет обрабатывать детали длинной до 650 мм. Максимальный диаметр заготовки над станиной равен 360 мм, а над суппортом — 200 мм.

Одним из главных преимуществ станка стала система числового программного управления «АксиОМА Контрол», разработанная учеными кафедры компьютерных систем управления МГТУ «СТАНКИН». Система ЧПУ даёт возможность оперативного конфигурирования под конкретные производственные задачи, реализуемые на станках разного типа, в том числе на новейших образцах технологического оборудования.

В частности, система ЧПУ оснащена средствами настройки технологических комплексов, подключения к цеховым сетям, обслуживания вспомогательного оборудования и обучения персонала.

Сотрудничество производителей с разработчиками высшей научной школы позволило вывести на рынок станок, обладающий открытой модульной масштабируемой архитектурой управления. Это открывает большие возможности перед станкостроителями и другими пользователями, которые могут расширять функциональные возможности системы за счёт простой интеграции новых программно-аппаратных решений.