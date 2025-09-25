MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 18
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Пензенской области открыто производство мобильных АЗС

© merp.pnzreg.ru

25 сентября в ТОР «Сердобск» Пензенской области открыт завод «Спецмаш Сердобск». Новое предприятие компании специализируется на изготовлении мобильных автозаправочных станций. Оборудование в комплексе с программным обеспечением позволяет крупным автопаркам существенно оптимизировать логистику топлива и снижать издержки. Ассортимент завода также включает полную линейку электрических зарядных станций и многорукавные топливораздаточные колонки для коммерческих АЗС. В реализацию проекта инвестировано 140 млн рублей.

Благодаря мерам государственной поддержки сотрудники предприятия активно включились в работу, для заказчиков уже изготовлено 20 современных АЗС. на сегодняшний день в ТОР «Сердобск» зарегистрировано девять резидентов, создано более 700 рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 2,4 млрд. рублей.
© avatars.dzeninfra.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: merp.pnzreg.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт