Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
18 ноября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 227-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95230 и временной регистрацией 97022 — 10-й взлетевший в этом году.
1. 14.01. __ 95221 _________________________ 7. 19.07.__ 95227
2. 01.02. __ 95222 _________________________ 8. 19.09.__ 95228
3. 25.02. __ 95223 _________________________ 9. 03.11.__ 95229
4. 17.03. __ 95224 ________________________ 10. 18.11.__ 95230
5. 18.04. __ 95225
6. 29.06. __ 95226
Источник: https://www.flightradar24.com
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18.11.2211:10:55