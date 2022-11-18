Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

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18 ноября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 227-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95230 и временной регистрацией 97022 — 10-й взлетевший в этом году.

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1. 14.01. __ 95221 _________________________ 7. 19.07.__ 95227

2. 01.02. __ 95222 _________________________ 8. 19.09.__ 95228

3. 25.02. __ 95223 _________________________ 9. 03.11.__ 95229

4. 17.03. __ 95224 ________________________ 10. 18.11.__ 95230

5. 18.04. __ 95225

6. 29.06. __ 95226