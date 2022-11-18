Фейхоа — достижения российских учёных
А вы знаете, что в фейхоа больше витамина С чем в цитрусовых, а по содержания йода его сравнивают с морепродуктами?
Сочи — единственный регион в России, где растут промышленные посадки фейхоа. В Субтропическом научном центре РАН созданы три отечественных сорта — ‘Дагомысская', ‘Сентябрьская' и ‘Дачная'. Мы встретились с учёными, которые сохраняют коллекцию уже выведенных сортов и работают над новыми.
Подробности — в видеоролике:
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/oAw8QSvVlL4
- В Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур»
- Российские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной биологической олимпиаде
- Российские ученые первыми в мире научились создавать жидкий медицинский пектин
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
19.11.2209:46:47