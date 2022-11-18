А вы знаете, что в фейхоа больше витамина С чем в цитрусовых, а по содержания йода его сравнивают с морепродуктами?

Сочи — единственный регион в России, где растут промышленные посадки фейхоа. В Субтропическом научном центре РАН созданы три отечественных сорта — ‘Дагомысская', ‘Сентябрьская' и ‘Дачная'. Мы встретились с учёными, которые сохраняют коллекцию уже выведенных сортов и работают над новыми.

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