Российские школьники получили 4 золотых медали на зарубежной Олимпиаде по биологии
2-я Международная биологическая олимпиада имени Авиценны (AIBO) 2026 года, проходившая в Намангане (Узбекистан) с 20 по 26 апреля, объединила участников из 12 стран.
Российская сборная завоевала четыре золотые медали, а один из участников — Владислав Владыко — стал абсолютным победителем.
В состав сборной России вошли четверо школьников:
Владислав Владыко, АНО «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства»;
Роман Ермак, АНО «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства»;
Никита Мурзаков, АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы, Московская область;
Степан Юнусов, АНО «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства».
Каждый из них принес своей команде золото. Владислав Владыко, ставший абсолютным победителем, также получил лучшие баллы за теорию и за практику. Руководителем сборной выступила заместитель декана, доцент биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Галина Белякова, ее заместитель — старший преподаватель Евгений Шилов.
