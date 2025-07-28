Российские школьники завоевали 4 медали на 36-й Международной биологической олимпиаде

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В Кесон-Сити (Республика Филиппины) подвели итоги 36-й Международной биологической олимпиады (IBO 2025). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Золотые медали завоевали:

Bepa Краснопёрова, Пятьдесят седьмая школа, г. Москва;

Макар Рощин, Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева, г. Новосибирск.

Серебро у Захара Дегтеренко, Пятьдесят седьмая школа, г. Москва.

Алихан Жангазиев, Школа Центра педагогического мастерства, г. Москва, удостоен бронзовой медали.

Сборную команду России возглавил профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Рубцов. Заместителями руководителя сборной стали: Галина Белякова (доцент биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»), Евгений Шилов (старший преподаватель биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»), Дмитрий Федоров (специалист по учебно-методической работе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства»).

В соревнованиях приняли участие порядка 300 школьников из 77 стран. Практический тур проверил умение ребят решать биологические задачи с применением лабораторных методов и навыков. Теоретический тур дал возможность определить понимание, анализ и применение биологических знаний участниками. Олимпиадные задания школьники выполняли на площадке Университета Атенео-де-Манила.

IBO проводится ежегодно с 1990 года и объединяет участников из более чем 70 государств. В 2024 году российские школьники завоевали на состязании четыре медали: две золотые и две серебряные.

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