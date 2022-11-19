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Агропром и пищевая промышленность

В Подмосковье построили картофелехранилище мощностью 3000 тонн

 © msh.mosreg.ru

В Талдомской городском округе ввели в эксплуатацию новое картофелехранилище. С начала года в Подмосковье уже ввели в эксплуатацию и реконструировали хранилищ для картофеля и других овощей общей площадью в 23 тысячи квадратных метра.

Новое картофелехранилище в Талдомском городском округе позволит хранить 3000 тонн продукции. Инвестиции, вложенные в строительство, составили более 60 миллионов рублей «, — сообщили в Правительстве Московской области.

Строительство картофелехранилища в Талдомском округе позволит создать дополнительно 12 рабочих мест. Проект реализует ООО «Валмикс» — это профессиональное семеноводческое хозяйство по выращиванию семенного картофеля.

Талдомский городской округ занимает лидирующие позиции в производстве картофеля. На территории округа также реализуют крупный проект АО «Агрофирма «Бунятино» (входит в ГК «Дмитровские овощи»). Предприятие строит ещё одно картофелехранилище мощностью хранения 10 тысяч тонн. Это будет современное помещение, где предусмотрено как контейнерное, так и напольное хранение. Для реализации проекта привлечено полмиллиарда инвестиций.
Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...roili-kartofelekhranilishche-moshch

овощехранилища, Московская область, сельское хозяйство
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    19.11.2219:02:46

    Был такой советский фильм «Из жизни фруктов» из серии «Следствие ведут знатоки». Там быдо четко показано куда девается (теряется) урожай и что еще нехорошего делалось с урожаем фруктов и овощей пока они дошли до потребителя. Переработка и хранение это была ахиллесова пята тогдашнего агросектора.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:04 19.11.22
    #1255864
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